"Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні рейси на 21 березня

"Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні рейси на понеділок, 21 березня, для виїзду жителів Харкова, Дніпра, Краматорська. Крім того, запустять також поїзди з Одеси та Києва.