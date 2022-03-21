Путін атакує цивільне населення в Україні, бо зазнає воєнних невдач, - Пентагон

Президент Росії Володимир Путін вдається до атак проти цивільного населення України, бо зазнає воєнних невдач.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

"Сьогодні вони неефективні з точки зору своїх маневрів на землі. Вони по суті застопорилися", - сказав Остін.

За його словами, українці продемонстрували "неабияку рішучість" і ефективно використовували зброю та обладнання, надані США.

Раніше ж Остін назвав "дикунськими та брутальними" дії, які Росія застосовує проти цивільних в Україні. При цьому, за його словами, якщо Росія використає проти України хімічну чи біологічну зброю, то стикнеться зі "значною реакцією" з боку США та їхніх союзників у світі.

Також читайте: Використання Росією гіперзвукових ракет не змінить перебіг війни проти України, - Остін