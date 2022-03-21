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Окупанти вивезли 5 кораблів із зерном з порту Бердянська, - глава ОВА Старух

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Окупанти вивезли 5 кораблів із зерном з порту Бердянська, - глава ОВА Старух
Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух розповів, що в Бердянську, тимчасово захопленому російськими військами, з порту окупанти буксиром відігнали 5 кораблів, завантажених зерном.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це чиновник повідомив в ефірі українського телемарафону.

Він зазначив, що на цих суднах було кілька десятків тисяч тонн зерна, і додав, що черговий випадок піратства російських загарбників стався кілька днів тому.

"Деякі з них були повністю завантажені - це ми бачимо по митних документах, деякі - частково завантажені. Кілька днів тому ці кораблі зникли з Бердянського порту", - сказав Старух.

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Жителі Бердянська повідомляють, що судна були відігнані російськими буксирами.

Куди були відправлені ці викрадені росіянами кораблі, буде відомо пізніше, каже голова ОВА.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
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