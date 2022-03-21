ЄС розгляне можливість запровадження нафтового ембарго проти РФ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Прагнучи змусити президента Росії Володимира Путіна вивести війська з України, ЄС разом із західними союзниками вже запровадив низку санкцій, зокрема заморожування активів російського центрального банку.
"Ми працюємо над п'ятим раундом санкцій, і пропонується багато нових імен", - сказав високопоставлений дипломат ЄС на умовах анонімності.
Уряди ЄС розпочнуть обговорення між міністрами закордонних справ у понеділок, потім президент США Джо Байден прибуде до Брюсселя в четвер на саміти з 30 союзниками по НАТО, а також ЄС і у форматі Групи семи (G7), включно з Японією.
Чотири раунди санкцій ЄС, запроваджені протягом останніх трьох тижнів, у тому числі проти 685 росіян і білорусів, а також проти російських фінансів і торгівлі, поки що не змусили Кремль змінити курс в Україні.
Це залишає перед блоком економічно найважчий вибір відмови від російської нафти, як це зробили Сполучені Штати та Велика Британія, але не 27 країн ЄС.
Повідомляється, що країни Балтії, включно з Литвою, наполягають на запровадженні ембарго як наступного логічного кроку, тоді як Німеччина застерігає від надто швидких дій через і без того високі ціни на енергоносії в Європі.
Москва попередила, що санкції ЄС щодо російської нафти можуть спонукати її до закриття магістрального газопроводу до Європи. ЄС покладається на Росію на 40% свого газу, а Німеччина одна з найбільш залежних економік ЄС.
Німеччина також є найбільшим покупцем російської нафти в ЄС.
Усі рішення щодо санкцій ЄС вимагають консенсусу. Франція, яка очолює шестимісячне головування в ЄС, ймовірно, виявиться вирішальною.
Президент Емманюель Макрон заявив, що якщо ситуація в Україні погіршиться, не повинно бути "табу" щодо санкцій.
Дипломати заявили, що російська атака хімічною зброєю в Україні або потужне бомбардування Києва може стати причиною енергетичного ембарго.