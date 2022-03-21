Аварію на "Сумихімпром" локалізували: тривають роботи стосовно осадження аміачної хмари, - ДСНС

Рятувальникам вдалося локалізувати аварійну ситуацію на території ПАТ "Сумихімпром", яка виникла через обстріли російських військових.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС у Телеграмі.

"Станом на 07:30 у м. Суми на території ПАТ "Сумихімпром" проведено роботи по накладанню бандажу на пошкоджений трубопровід. Підрозділи ДСНС продовжують роботи по осадженню аміачної хмари. Внаслідок події 1 особа травмована (працівник підприємства). Аварійну ситуацію локалізовано", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На хімзаводі в Сумах стався витік аміаку, - голова ОВА Живицький

Також в ДСНС зазначили, що витік аміаку на заводі хімічної промисловості "Сумихімпром" стався внаслідок обстрілу.

"21 березня о 03:55 у м. Суми стався обстріл території ПАТ "Сумихімпром", у результаті обстрілу було пошкоджено 1 резервуар із аміаком", - написала пресслужба.