Окупанти обстріляли Сєверодонецьк, Рубіжне і Попасну. Зруйновано 12 будинків, є поранені, - Гайдай

У Луганській області російські окупаційні війська продовжували обстріли міст, накривши Сєверодонецьк, Рубіжне та Попасну щільним вогнем. Зруйновано 12 житлових будинків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Луганської обласної Військової адміністрації Сергія Гайдая.

Рятувальники витягли з-під завалів 5 людей, поранень зазнали двоє громадян.

"Росіяни знов відкривали щільний вогонь по Сєверодонецьку, Рубіжному, Попасній. Наші міста міцно тримають оборону, ЗСУ б'ють ворога. Але знов маємо близько 20 пошкоджених або зруйнованих об’єктів, з яких 3 багатоквартирнх та 9 приватних житлових будинків, продовольчий склад, господарчі споруди, гаражі, об’єкти інфраструктури", - розповів він.

Гайдай зазначив, що спроби армії РФ захопити великі населені пункти марні, тому окупанти обрали тактику терору мирного населення.

"Це росія, від неї іншого чекати не потрібно. На щастя, під час учорашніх обстрілів загиблих виявлено не було, поранених двоє - в Попасній та Комишувасі. Врятованих з-під завалів - п'ятеро", - розповів глава ОВА.

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