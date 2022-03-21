Нова Зеландія надасть Україні $3,46 млн допомоги і надішле тактичне захисне обладнання для ЗСУ

Нова Зеландія пообіцяла надати допомогу Україні в розмірі 5 млн новозеландських доларів ($3,46 млн), яка містить грошовий внесок до фонду НАТО, що підтримує ЗСУ. Також уряд країни пообіцяв окремо надати Україні тактичне захисне обладнання.