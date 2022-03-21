Це залишається таємницею, - США про можливі заходи проти Китаю у разі надання допомоги Росії

Заступник радника президента США з нацбезпеки Даліп Сінгх відмовився розкривати, які наслідки намітила американська адміністрація для Китаю на випадок, якщо він допоможе Росії в питаннях, пов'язаних із російським військовим вторгненням в Україну.

"Це залишається таємницею", - сказав він в інтерв'ю телеканалу CBS у відповідь на питання ведучої, чи це будуть санкції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Чиновник нагадав, що під час недавньої бесіди президента США Джо Байдена з головою КНР Сі Цзіньпіном американська сторона "чітко роз'яснила Китаю питання щодо будь-якої підтримки російського вторгнення і будь-якої допомоги, яку він може надати Росії в ухиленні від санкцій".

"І ми також ясно дали зрозуміти, якими будуть ці наслідки", – заявив Сінгх.

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї напередодні заявив журналістам, що позиція Китаю щодо України ґрунтується на його власних оцінках, він не приймає обвинувачення, що лунають з-за кордону, на його адресу і відкидає всі спроби чинити тиск на Пекін.

"Китай продовжуватиме виносити незалежні судження, засновані на суті самого питання, об'єктивним і справедливим чином. Ми ніколи не приймемо жодного зовнішнього примусу і тиску, і ми також виступаємо проти будь-яких необґрунтованих обвинувачень та підозр на адресу Китаю", - навів МЗС КНР слова дипломата китайським журналістам.

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