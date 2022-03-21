Викрито інформатора окупантів у Запорізькій області. Зрадник вивчав місця розташування сил та засобів ЗСУ, - Нацполіція

У Запорізькій області правоохоронці викрили інформатора окупантів. Зрадник вивчав місця розташування сил та засобів Збройних сил України. Отримані дані надсилав воєнним злочинцям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

"20 березня оперативники кримінальної поліції Головного управління Національної поліції ГУНП в Запорізькій області спільно зі співробітниками 4-го відділу 5-го управління Департаменту військової контррозвідки СБУ викрили 52-річного уродженця Вільнянська. У правоохоронців є підстави вважати, що чоловік причетний до збору інформації щодо місць розташування сил та засобів Збройних сил України і передачі цих даних окупантам", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у зрадника виявлені банківські картки, засоби зв’язку та засіб для пересування.

Всі зібрані матеріали будуть передані до УСБУ в Запорізькій області для прийняття подальшого процесуального рішення.

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