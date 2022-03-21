Київ залишається головною військовою метою Росії, - Міноборони Британії

У Міністерстві оборони Британії стверджують, що Київ залишається пріоритетом Росії, і вони очікують, що РФ поновить спроби з оточення міста у найближчі тижні.

Про це йдеться в оновленій оцінці британського міністерства, опублікованій в понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ.

В Міноборони Британії відзначають, що запеклі бої тривають на північ від столиці, хоча російські війська, які наступали на місто з північного сходу, зупинилися.

"Сили, що наступали з Гостомеля на північний захід, були відбиті запеклим опором українців. Основна частина російських військ залишається на відстані понад 25 кілометрів від центру міста", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін вдається до відчайдушних заходів в Україні, оскільки не досягнув своїх цілей, - глава МЗС Великої Британії Трасс

Незважаючи на відсутність прогресу, Київ залишається головною військовою метою Росії, зазначає міністерство, і росіяни, ймовірно, віддадуть пріоритет спробам оточити місто найближчими тижнями.

Вчора ввечері Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що РФ перешкоджає доставці життєво важливих вантажів в Україну та погіршує гуманітарну ситуацію, блокуючи українське узбережжя.

Зазначається, що російські війська, які наступають з Криму, все ще намагаються обійти Миколаїв, прагнучи рухатися на захід до Одеси. Протягом останнього тижня ці сили досягли незначного прогресу.

Військово-морські сили РФ продовжують блокувати українське узбережжя та наносити ракетні удари по цілях по всій Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загинуло 4 особи та 1 людина травмована внаслідок ворожого обстрілу в Києві

"Блокада українського узбережжя, ймовірно, посилить гуманітарну ситуацію в Україні, перешкоджаючи доставці життєво важливих вантажів українському населенню", - йдеться у повідомленні.



