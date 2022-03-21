Київ залишається головною військовою метою Росії, - Міноборони Британії
Про це йдеться в оновленій оцінці британського міністерства, опублікованій в понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ.
В Міноборони Британії відзначають, що запеклі бої тривають на північ від столиці, хоча російські війська, які наступали на місто з північного сходу, зупинилися.
"Сили, що наступали з Гостомеля на північний захід, були відбиті запеклим опором українців. Основна частина російських військ залишається на відстані понад 25 кілометрів від центру міста", - йдеться у повідомленні.
Незважаючи на відсутність прогресу, Київ залишається головною військовою метою Росії, зазначає міністерство, і росіяни, ймовірно, віддадуть пріоритет спробам оточити місто найближчими тижнями.
Вчора ввечері Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що РФ перешкоджає доставці життєво важливих вантажів в Україну та погіршує гуманітарну ситуацію, блокуючи українське узбережжя.
Зазначається, що російські війська, які наступають з Криму, все ще намагаються обійти Миколаїв, прагнучи рухатися на захід до Одеси. Протягом останнього тижня ці сили досягли незначного прогресу.
Військово-морські сили РФ продовжують блокувати українське узбережжя та наносити ракетні удари по цілях по всій Україні.
"Блокада українського узбережжя, ймовірно, посилить гуманітарну ситуацію в Україні, перешкоджаючи доставці життєво важливих вантажів українському населенню", - йдеться у повідомленні.