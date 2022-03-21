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Українські військові підбили ворожий корабель біля Одеси. ВIДЕО

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Біля Одеси українські військові підбили ворожий корабель.

Про це повідомив спікер оперативного штабу Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що сьогодні рано-вранці противник обстріляв українську територію.

При цьому Братчук додав, що таким чином російські війська чинять на українських бійців психологічний тиск.

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"Одеса. Мокша стріляє - всі в укриття! Відповідаємо - з них летить дрантя!" - написав Братчук.

Трохи пізніше він підтвердив, що є потрапляння в корабель противника.

Сьогодні містяни і жителі передмістя чули звуки вибухів, пострілів. Була оголошена повітряна тривога. У соціальних мережах очевидці написали, що бачили в одеській акваторії Чорного моря два ворожих кораблі, один з яких потім задимився. Чи є руйнування і постраждалі з нашого боку, поки невідомо.

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Топ коментарі

  • 1sarmat
    руский военный корабль пошёл На хуй
  • Перехватчик
    Диалог.UA


    @Dialog_UA

    ·
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