Внаслідок ракетного удару по Подільському району Києва загинуло 8 людей, - Офіс генпрокурора

Внаслідок нічного ракетного удару військ РФ по Києву попередньо загинуло восьмеро людей. Через обстріл та пожежу зазнав руйнувань торгівельний центр. Пошкоджено вікна у навколишніх житлових будинках та припарковані поруч автомобілі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

"Встановлено, що ввечері 20 березня 2022 року збройні сили РФ, застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, здійснили ракетний обстріл Подільського району столиці. Інформація щодо загиблих та постраждалих уточнюється. На місці працюють рятувальники та правоохоронці, які документують злочин.

Досудове розслідування здійснює Подільське управління поліції ГУ Нацполіції в м. Києві.

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