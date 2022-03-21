Війська РФ активізували обстріли Харкова. Навколо Чернігова ідуть бої. Бучанський район на Київщині на межі гуманітарної катастрофи, - звіти обладміністрацій

Бучанський район Київської області перебуває на межі гуманітарної катастрофи.

Про це ідеться у зведеній інформації обладміністрацій про ситуацію в регіонах станом на 8:00, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

На Київщині постійні бої ведуться у напрямку Житомирської траси. Макарівська громада перебуває під обстрілом ворога. Вночі російські війська обстріляли Петрушки, Шпитьки Дмитрівської громади, що спричинило пожежу приватних будинків. Багато сіл у Бучанському районі в окупації, що наближає гуманітарну катастрофу. Ворог обстрілює села, люди не мають можливості виїхати. Тривають бої та обстріли в Гостомелі, Бучі, Ірпені. У Броварському районі на території трьох громад — ворожа техніка, періодичні хаотичні обстріли. Славутич відрізаний від постачання.

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Навколо Чернігова ідуть бої. Періодично російський агресор обстрілює околиці міста. У всьому Чернігові вже майже два тижні немає світла, води, тепла. Практично по всьому місту відсутній зв’язок, більша частина залишається без газу.

Усю ніч тривали обстріли передмістя Сум. Близько 4-ї години ранку внаслідок обстрілів були пошкоджені ємності з аміаком на заводі "Сумихімпром". Стався витік. Працюють аварійні бригади заводу і ДСНС.

На Житомирщині вночі оголошувались повітряні тривоги. Ударів не зафіксовано.

У Кіровоградській області відносно спокійно. Вранці оголошувалась тривога.

На Дніпропетровщині ситуація спокійна.

Вночі активізувалися обстріли житлових кварталів Харкова. По області тривають бойові дії у напрямку Ізюма. Гуманітарні вантажі 20 березня були доставлені до Малої Рогані, але зник зв'язок з шістьма людьми із колони, які виїхали до Вовчанська (тимчасово непідконтрольна ЗСУ територія).

У Запорізькій області вночі було тихо. Триває прийом колон біженців з Маріуполя.

На Рівненщині два ракетні удари. Працює відповідна комісія. За попередньою інформацією, є поранені та загиблі.

На Волині, Закарпатті та у Черкасах спокійно, на Вінничині вранці оголошувалась повітряна тривога.

У Хмельницькій області та у Тернополі вночі повітряні тривоги.

На Львівщині ситуація в цілому спокійна, вночі оголошувались дві повітряні тривоги.

На Полтавщині лунали повітряні тривоги вночі та зранку.

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У Чернівцях ніч була тихою, в Івано-Франківську загалом ситуація спокійна, одна тривога оголошувалась вночі.

На Луганщині вночі російські загарбники обстрілювали Новодружеськ, Лисичанськ та Рубіжне. За минулу добу близько 20 пошкоджених або зруйнованих об’єктів, з яких три багатоквартирних та 9 приватних житлових будинків, продовольчий склад, господарчі споруди, гаражі, об’єкти інфраструктури.

На Донеччині Мар'їнка, Очеретине, Авдіївка перебувають під постійними обстрілами, зафіксовано ворожий авіаудар. У Мар'їнці знову ворог здійснює активні, проте безуспішні спроби прориву. Колона з автобусів сьогодні вирушить із Запоріжжя до Бердянська, щоб евакуювати людей, які самотужки доїхали з Маріуполя.

У Миколаєві оголошувалась повітряна тривога. Протягом доби тривали обстріли сіл поблизу міста. За попередніми даними, є троє легкопоранених. Тривають бої. Частина населених пунктів Миколаївщини - без електропостачання і тепла.

На Херсонщині тривають сильні вибухи в районах поблизу Миколаївської області. Вночі також у Херсоні лунали автоматні постріли. Подробиці уточнюються.

В Одесі ніч була відносно спокійною, вранці оголошувалась повітряна тривога. Працювала ППО.