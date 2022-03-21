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Погоджено 8 гуманітарних коридорів на 21 березня, - Верещук. ВIДЕО

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На 21 березня погоджено 8 гуманітарних коридорів в Донецькій, Київській та Луганській областях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила глава Мінреінтеграції Ірина Верещук у відеозверненні.

Для евакуації людей з Маріуполя до міста Запоріжжя працюватимуть маршрути:

Бердянськ – Запоріжжя

  • Місце зборів: спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27

Мангушська громада – Запоріжжя

  • Місце зборів: село Юрївка Мелекинської сільської ради, пансіонат "Зміна"

Нікольське – Запоріжжя

  • Місце зборів: школа №2, вул. Паркова, 23

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні рейси на 21 березня

Київська область

із селища Велика Димерка до Броварів

  • Місце зборів – Будинок сільради на вулиці Бобрицька,1.

із селища Ворзель до селища Білогородка

  • Місце зборів – на вулиці Садова, 13.

з міста Буча до селища Білогородка

  • Місце зборів – вулиця Енергетиків, 12

із села Козаровичи до міста Вишгород

  • Місце зборів – тренінговий центр ГУНП.

Також читайте: За час роботи гуманітарних коридорів вже врятовано більше 180 тис. громадян, - Зеленський

Луганська область

з міста Лисичанськ до міста Бахмут

  • Місце зборів – будівля ДСНС на вулиці Сосюри, 324.

з міста Сєверодонецьк до міста Бахмут

  • Місце зборів – будинок культури на вулиці Химіків, 28.

з міста Гірське до міста Бахмут

  • Місце зборів – вулиця Першотравнева, 42, будинок культури та вулиця Миру, 136

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