Нідерландський суд звільнив двох українців з СІЗО для участі у війні з РФ

Суд у нідерландському місті Бреда ухвалив рішення звільнити з-під варти двох українців, які перебували в СІЗО, щоб вони могли протистояти російському вторгненню в Україну.

Двоє українців у віці 27 та 29 років перебували під вартою протягом шести місяців за звинуваченням у контрабанді людей, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Двох чоловіків з Луцька заарештували у вересні минулого року на яхті після спроби переправити групу албанців до Великої Британії.

Адвокат, який захищає двох чоловіків, просив суд звільнити їх, щоб вони могли повернутися додому та захистити свою країну від вторгнення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нідерланди та Австралія почали новий судовий процес проти Росії у справі MH17

Суд звільнив затриманих, постановивши, що ситуація пов'язана з "особливими та серйозними обставинами", і наголосивши, що двоє чоловіків наполягли на тому, щоб повернутися додому для участі у бойових діях.

Чоловіків було звільнено за дотримання низки умов. Вони повинні уникати вчинення будь-яких інших правопорушень, повернутися відбути своє попереднє ув'язнення на вимогу суду і, за необхідності, відбути свої вироки, якщо суд все ж таки ухвалить рішення ув’язнити їх.