РФ руйнує життя мільйонів людей. Понад 3 млн українців виїхали до Європи, 11-12 млн стали внутрішніми переселенцями, - Подоляк

Понад 3 млн українців змушені виїхати до європейських країн.

Про це повідомив у твітері радник глави Офісу президента, член української делегації на перемовинах з РФ Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Усього вимушених внутрішніх переселенців, які через війну покинули свої міста, свою роботу, – 11-12 млн. Просто усвідомте цю цифру. РФ руйнує життя мільйонів людей. Це ще не глобальна гуманітарна катастрофа?

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