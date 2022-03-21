Уряд Латвії може заборонити російським кораблям заходити в порти країни

Уряд Латвії планує ухвалити рішення про заборону заходження російських суден у латвійські порти.

Про це заявив міністр сполучення Таліс Лінкайтс у понеділок на TV3, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що незважаючи на санкції, впроваджені щодо російських та білоруських компаній, рух вантажів наразі відбувається. За найпесимістичнішими прогнозами, у Вентспілському порту зниження вантажообігу становитиме дві третини, у Ризі приблизно 45%, у Лієпаї 20-30%.

За словами міністра, відомство закликало адміністрацію портів не пускати судна під російським прапором, проте цього не відбувається.

"Судна під російським прапором продовжують заходити в латвійські порти, що, на мою думку, неприйнятно, тому ми готуємо відповідні рішення в уряді", - заявив Лінкайтс.

"Ми сподівалися, що буде спільне рішення Європейського Союзу. Ми бачимо, що є країни, які рішуче виступають проти цього (заборони. - Ред.), тому очевидно, що рішення буде регіональним", - сказав Лінкайтс, додавши, що це може бути рішення країн Балтії.

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Раніше міністр транспорту сусідньої Литви Маріус Скуодіс заявив, що може бути ухвалене регіональне рішення у зв'язку зі зволіканням у питанні заборони російським та пов'язаним із РФ суднам заходити до морських портів ЄС.

У Брюсселі довго обговорюють санкції щодо російських кораблів, але поки що остаточного рішення не зроблено, сказав він. "Мені здається, що ми мали зробити це набагато раніше. Якщо ці дискусії продовжуватимуться неможливо довго, мені здається, що буде регіональний крок", - сказав Скуодіс.

Зокрема, зазначив він, Литва могла б "поодинці" впровадити обмеження на захід російських суден у Клайпедський порт, але це було б демонстративним рішенням і не могло стати ефективним, оскільки потребує ширшої домовленості сторін. Крім того, російські кораблі "історично і без цього заходили лише декілька разів".