Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: близько 15 тис. осіб, 498 танків, 1535 броньованих машин, 97 літаків, 121 гелікоптер
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Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують зазнавати величезних втрат.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.03 орієнтовно склали:
особового складу - близько 15000 осіб,
танків ‒ 498 од,
бойових броньованих машин ‒ 1535 од,
артилерійських систем – 240 од,
РСЗВ - 80 од,
засоби ППО - 45 од,
літаків – 97 од,
гелікоптерів – 121 од,
автомобільної техніки - 969 од,
кораблі /катери - 3 од,
цистерн з ПММ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 24.
Спеціальна техніка - 13.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - додали в Генштабі.