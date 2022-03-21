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Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: близько 15 тис. осіб, 498 танків, 1535 броньованих машин, 97 літаків, 121 гелікоптер

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Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: близько 15 тис. осіб, 498 танків, 1535 броньованих машин, 97 літаків, 121 гелікоптер
Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують зазнавати величезних втрат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.03 орієнтовно склали:

особового складу  - близько 15000 осіб,

танків ‒ 498 од,

бойових броньованих машин  ‒ 1535 од,

артилерійських систем  – 240 од,

РСЗВ  - 80 од,

засоби ППО  - 45 од,

літаків – 97 од,

гелікоптерів  – 121 од,

автомобільної техніки - 969 од,

кораблі /катери   - 3 од,

цистерн з ПММ  - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 24.

Спеціальна техніка   - 13.

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"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - додали в Генштабі.

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Топ коментарі

  • Hanka Panyanka
    самолетов 97 - мы уверенно движемся к юбилею
  • константен
    Крымнашиков предупреждали...россиянская армия сожрет ваших *********.
  • Cocos. ua
    Потрібно більше дохлої фашиської кацапні, ще більше!!!
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