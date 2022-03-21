Китай виділить Україні майже $1,6 мільйона гуманітарної допомоги
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.
Зазначається, що заява про черговий транш гуманітарної допомоги Китаю були озвучені зовнішньополітичним відомством на брифінгу в Пекіні.
Раніше повідомлялося, що Китайський Червоний Хрест пообіцяв відправити Україні партію гуманітарної допомоги вартістю 5 млн юанів або 791 540 американських доларів.
Китай неодноразово запевняв, що не забезпечує зброєю або боєприпасами жодну зі сторін російсько-української війни, а відправляє лише продукти, медикаменти, спальні мішки та дитяче харчування.
Утім, після онлайн-перемовин 18 березня між президентом США Джо Байденом і лідером КНР Сі Цзіньпіном речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що Вашингтон зберігає занепокоєння, що КНР може надати певну підтримку Росії на тлі її повномасштабного вторгнення в Україну.