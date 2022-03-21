Зеленський - німцям: Ми воюємо проти літаків і гвинтокрилів, на яких росіяни вже зараз пишуть "На Берлін!". Вони хочуть піти далі, вони хочуть піти до вас

Російська Федерація не планує зупинятися на Україні.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у зверненні до німців, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми воюємо за наш порятунок проти однієї з найчисельніших армії світу, проти ракет, бомб, реактивної артилерії, проти літаків і гвинтокрилів, на яких росіяни пишуть вже зараз "На Берлін!". Бо вони хочуть піти далі, значно далі, ніж Україна. Вони хочуть піти всюди, вони хочуть піти до вас", - зауважив глава держави.

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