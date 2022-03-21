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Зеленський - німцям: Ми воюємо проти літаків і гвинтокрилів, на яких росіяни вже зараз пишуть "На Берлін!". Вони хочуть піти далі, вони хочуть піти до вас

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Зеленський - німцям: Ми воюємо проти літаків і гвинтокрилів, на яких росіяни вже зараз пишуть "На Берлін!". Вони хочуть піти далі, вони хочуть піти до вас
Російська Федерація не планує зупинятися на Україні.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у зверненні до німців, інформує Цензор.НЕТ. 

"Ми воюємо за наш порятунок проти однієї з найчисельніших армії світу, проти ракет, бомб, реактивної артилерії, проти літаків і гвинтокрилів, на яких росіяни пишуть вже зараз "На Берлін!". Бо вони хочуть піти далі, значно далі, ніж Україна. Вони хочуть піти всюди, вони хочуть піти до вас", - зауважив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський - німцям: Ви маєте силу і можете допомогти Україні стати частиною ЄС ! ВIДЕО

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Топ коментарі

  • Hanka Panyanka
    да, мы воюем, это правда, но против нас не воюют, нас убивают всеми наличными у них средствами ведения войны, убивают мирное население и разрушают наши города, это не война, это терроризм и геноцид, и надо назвать вещи своими именами...
  • Бенина Мама
    Они могут пойти только на фанерный Рейхстаг, или на #уй. Второе таки им ближе.
  • Royal Flush d24c21f6
    не в этом дело. в настоящий момент кремлевская резидентура в Германии насчитывает более 2000 человек. без ее ликвидации, какая либо серьезная поддержка Украине нереальна
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