Українська розвідка оприлюднила список росіян, що виконують злочинні прикази проти українців
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ГУР МО України здобуло список військовослужбовців реактивно-артилерійського дивізіону 205 окремої мотострілецької казачєй бригади, (в/ч 74814) м. Будьонновськ, що скоюють воєнні злочини проти народу України.
Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки МО України, інформує Цензор.НЕТ
Зі списком 32 росіян, які безпосередньо знищують українське населення та українські міста, ви можете ознайомитись тут.
"Пам'ятайте! За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності!", - впевнені українські розвідники.