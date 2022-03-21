Українська розвідка оприлюднила список росіян, що виконують злочинні прикази проти українців

ГУР МО України здобуло список військовослужбовців реактивно-артилерійського дивізіону 205 окремої мотострілецької казачєй бригади, (в/ч 74814) м. Будьонновськ, що скоюють воєнні злочини проти народу України.

Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки МО України, інформує Цензор.НЕТ

Зі списком 32 росіян, які безпосередньо знищують українське населення та українські міста, ви можете ознайомитись тут.

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"Пам'ятайте! За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності!", - впевнені українські розвідники.