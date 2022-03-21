Припинення вогню на час перемовин РФ та України не буде. Прогресу на переговорах недостатньо для зустрічі Путіна та Зеленського, - Пєсков

Припинення вогню на час переговорів Росії та України не буде.

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ

"Прогрес на переговорах між РФ та Україною є недостатнім, щоб можна було говорити про контакти президентів двох країн Володимира Путіна та Володимира Зеленського, і не відповідає ситуації, що складається для української сторони", - також заявив Пєсков.

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