Припинення вогню на час перемовин РФ та України не буде. Прогресу на переговорах недостатньо для зустрічі Путіна та Зеленського, - Пєсков
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Припинення вогню на час переговорів Росії та України не буде.
Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ
"Прогрес на переговорах між РФ та Україною є недостатнім, щоб можна було говорити про контакти президентів двох країн Володимира Путіна та Володимира Зеленського, і не відповідає ситуації, що складається для української сторони", - також заявив Пєсков.