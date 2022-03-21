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Припинення вогню на час перемовин РФ та України не буде. Прогресу на переговорах недостатньо для зустрічі Путіна та Зеленського, - Пєсков

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Припинення вогню на час перемовин РФ та України не буде. Прогресу на переговорах недостатньо для зустрічі Путіна та Зеленського, - Пєсков
Припинення вогню на час переговорів Росії та України не буде.

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ

"Прогрес на переговорах між РФ та Україною є недостатнім, щоб можна було говорити про контакти президентів двох країн Володимира Путіна та Володимира Зеленського, і не відповідає ситуації, що складається для української сторони", - також заявив Пєсков.

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Топ коментарі

  • Антон Чигур
    Здохни письков!!!!
  • MAKAROV ddf66d11
    Лучшие переговоры - продолжать уничтожать российско-фашистских оккупантов. Чем больше, тем лучше.
  • Миротворец 39f19e05
    Очень многие оккупанты закапывают в землю на россии. ВСУ утилизируют захватчиков, и будет еще больше.
    Смотрите видео и ставьте лайки!!! - https://youtu.be/zonu-y3zQ2A

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