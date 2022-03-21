Комендантська година в Києві та області діятиме від вечора і до післязавтра

На вулицю заборонено виходити з 20:00 понеділка, 21 березня до 7:00 середи, 23 березня.

Про це повідомив у телеграмі Київський міській голова Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Магазини, аптеки, заправки, установи працювати завтра не будуть. Тому прошу всіх залишатися вдома, або в укриттях – за сигналу тривоги. Містом зможе пересуватися тільки транспорт за спецперепустками", – написав він.

Кличко закликав дотримуватися правил воєнного стану.

"Віримо в наші Збройні сили! Разом вистоїмо! Слава Україні!" – додав мер.