У Росії заблокували популярні азербайджанські ЗМІ через правдиве висвітленні війни в Україні

На території РФ заблокували популярні азербайджанські інтернет-видання, які розповідають правду про війну Росії проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує ЛІГА.Новини із посиланням на посольство України в Азербайджані.

Зокрема, припинили роботу добре відомі поза межами Азербайджану медіа – "Haqqin" та "Minval".



Зазначається, що посол України подякував головним редакторам та журналістам цих видань за неупереджене висвітлення перебігу російсько-української війни, а також злочинів, які російські окупанти здійснюють на українській землі.

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