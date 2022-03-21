Новини • Агресія Росії проти України, Війна

У Росії заблокували популярні азербайджанські ЗМІ через правдиве висвітленні війни в Україні

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На території РФ заблокували популярні азербайджанські інтернет-видання, які розповідають правду про війну Росії проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує ЛІГА.Новини із посиланням на посольство України в Азербайджані.

Зокрема, припинили роботу добре відомі поза межами Азербайджану медіа – "Haqqin" та "Minval".

Зазначається, що посол України подякував головним редакторам та журналістам цих видань за неупереджене висвітлення перебігу російсько-української війни, а також злочинів, які російські окупанти здійснюють на українській землі.

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Топ коментарі

  • Тетяна Тать
    старий радянський анєкдот

    -"чєм отличаєтся газета "правда" от газеті "известия"?
    -тєм, что в "правдє нєт извєстій а в "известиях" нєт правди

    і оце цей рашистський народ зробив собі САМ.
  • Перехватчик
  • 5 копійок
    Московити все одно нічого не сприймають окрім своєї пропаганди. Вони вже давно зомбовані.
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