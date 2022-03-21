У Росії заблокували популярні азербайджанські ЗМІ через правдиве висвітленні війни в Україні
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На території РФ заблокували популярні азербайджанські інтернет-видання, які розповідають правду про війну Росії проти України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує ЛІГА.Новини із посиланням на посольство України в Азербайджані.
Зокрема, припинили роботу добре відомі поза межами Азербайджану медіа – "Haqqin" та "Minval".
Зазначається, що посол України подякував головним редакторам та журналістам цих видань за неупереджене висвітлення перебігу російсько-української війни, а також злочинів, які російські окупанти здійснюють на українській землі.