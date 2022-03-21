Росія поховала більше солдатів, ніж офіційно визнала втрат, - Резніков

Захисники й захисниці України знищили цілу низку російських танкових, десантно-штурмових, інженерних та інших підрозділів, які вважалися "елітними".

Про це пише у фейсбуці міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Минуло 25 днів оборони від російської навали. У кремлі вже не знають, як пояснювати те, що відбувається. Адже за ці дні вони поховали у регіонах росії більше солдат, ніж офіційно визнали своїх втрат", - написав він.

Резніков відзначив, що оборонцями України від початку повномасштабного вторгнення РФ вже збито майже 100 літаків та 120 гелікоптерів, знищено майже 500 танків і півтори тисячі бойових броньованих машин росіян. Саме тому агресори змушені збирати по всьому світу найманців та намагатися долучити до війни Білорусь.

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"Позиція нашої армії дуже чітка – усі загарбники отримають жорстку відсіч, хто б і звідки б вони не були. Ми це повторювали неодноразово", - наголосив Резніков.