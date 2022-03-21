Майже 3,5 млн осіб залишили Україну від початку вторгнення РФ, - ООН

Війна Росії проти України змусила 3 млн 489,64 тис. людей за 25 неповних днів війни залишити країну у пошуках безпеки, захисту та допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) станом на 13:00 за Києвом 20 березня.

Управління уточнює, що на частку українсько-польського кордону припало 59,7% усіх біженців: 2 млн 83,85 тис.

Румунія з Молдовою прийняли 608,11 тис., до Угорщини прибуло 312,12 тис., до Словаччини - 250,04 тис.

УВКБ ООН останніми днями зафіксувало збільшення кількості біженців із України в Росію та Білорусь - відповідно до 231,76 тис. та 3,77 тис. За даними управління, якщо за останні шість днів загальна кількість біженців із України збільшилася на 18,2%, то до Росії - на 62,1%, а до Білорусі - утричі.

"Оскільки ситуація продовжує розвиватися, Україну можуть залишити приблизно 4 млн людей", - зазначає УВКБ ООН.

За його оцінками, наданими три дні тому, наразі в Україні налічується 6,5 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) і ще понад 12 млн людей постраждали в найбільш зачеплених війною районах України.

"Гуманітарні потреби зростають у геометричній прогресії", - зазначало УВКБ ООН 18 березня.

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Управління зазначає, що на середину 2021 року у світі було лише 53,47 тис. українських біженців, які просили відповідний статус, з яких у Європі - 36,49 тис.

Українську діаспору у світі на середину 2020 року УВКБ ООН оцінювало у 6,1 млн, зокрема у Європі - 5 млн.

Організація уточнює, що право на вільне пересування в межах Шенгенської зони означає, що в Європейському Союзі дуже мало прикордонного контролю, тому дані про прибуття до Угорщини, Польщі та Словаччини відображають лише перетин кордону в цих країнах, проте, за оцінками ООН, велика кількість людей переїхала до інших країн.

Крім того, УВКБ ООН не враховує осіб із прикордонних країн, які виїжджають з України та повертаються додому.