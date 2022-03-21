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Правозахисники просять Зеленського ратифікувати Римський статут. ІНФОГРАФІКА

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Правозахисники просять Зеленського ратифікувати Римський статут. ІНФОГРАФІКА
Коаліція правозахисників "Україна. 5 ранку" звернулася до президента України Володимира Зеленського із проханням внести на розгляд парламенту законопроєкт про ратифікацію Римського статуту, а також підписати вже ухвалений Верховною Радою законопроєкт №2689.

Про це у Twitter повідомив ексзаступник генпрокурора Гюндуз Мамедов, інформує Цензор.НЕТ.

"Для притягнення до відповідальності винних за вчинення воєнних злочинів і злочинів проти людяності мають відбутися зміни у національному законодавстві. Ми, члени правозахисної коаліції "Україна. 5 ранку", які безпосередньо документують злочини, що вчиняє російська армія в Україні, звертаємося до вас із проханням невідкладно підписати закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права", а також внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду", - йдеться у зверненні.

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Правозахисники опублікували переваги, які дадуть Україні ці два документи.

Правозахисники просять Зеленського ратифікувати Римський статут 01

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Топ коментарі

  • Игорь Горобец 0cada803
    Навіщо? Росіяни цей статут всеодно не визнають, а нас звинуватять по самі помідори.
  • Игорь Горобец 0cada803
    Визнаємо коли вступимо в НАТО.
  • Elvic Vic
    У світі жодного раза такого не було , щоб країна на яку напала сусідня банда змінювала своє законодавство в бік його пом"яхшення щодо військових злочинів й державної зради .

    Римский статут забороняє рострілювати мародерів . В нас їх й так не розтрілюють але ж така опція обов"язково потрібна бути , якщо мародери когось вб"ють або згвалтують !
    "Аля гер ком аля гер" ...
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