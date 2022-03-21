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Автомобілі в Росії за місяць подорожчали на 30-60%

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Автомобілі в Росії за місяць подорожчали на 30-60%
Ціни на нові легкові автомобілі в Росії протягом місяця зростають на 30-60%.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське видання "Ведомости".

83% всіх легкових автомобілів, що продаються в РФ, збирають всередині країни. Але при цьому у них велика частка вироблених за кордоном комплектуючих, які доводиться купувати за валюту.

Видання підрахувало, що порівняно з 2021 роком в Росії наразі працюють лише 44% потужностей з випуску легкових та комерційних авто.

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Топ коментарі

  • Kucher
    Якось пох, що там в кацапів з цінами на авто.
  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Пересадка на Тазы, как в старом и добром Совке. Пожили нормально и хорош, зато повоевали ДЛБы. Теперь вот километровых очередях постоят
  • хрен
    цитую - зачем вам машини если у вас нет дорог
    а точніше если у вас нет мозгов
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