Єврокомісія розпочала роботу над висновком щодо можливості членства України в ЄС, - єврокомісар Варгеї

Європейська комісія розпочала працювати над наданням висновку на підставі заявки на членство України в ЄС.

Про це повідомив єврокомісар з питань розширення і політики сусідства Олівер Варгеї, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"ЄС продовжує підтримувати Україну та її народ, надаючи допомогу. І ми почали працювати над наданням висновку на підставі заявки на членство України. Ми будемо працювати так швидко, як тільки зможемо", — написав він перед початком засідання глав МЗС країн Євросоюзу у понеділок.

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