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Єврокомісія розпочала роботу над висновком щодо можливості членства України в ЄС, - єврокомісар Варгеї

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Єврокомісія розпочала роботу над висновком щодо можливості членства України в ЄС, - єврокомісар Варгеї
Європейська комісія розпочала працювати над наданням висновку на підставі заявки на членство України в ЄС.

Про це повідомив єврокомісар з питань розширення і політики сусідства Олівер Варгеї, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"ЄС продовжує підтримувати Україну та її народ, надаючи допомогу. І ми почали працювати над наданням висновку на підставі заявки на членство України. Ми будемо працювати так швидко, як тільки зможемо", — написав він перед початком засідання глав МЗС країн Євросоюзу у понеділок.

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Топ коментарі

  • хрен
    нууууууууууууууууу ето надолго.... аж поки рак свисне
  • Super Gut
    Не треба писати дурниці. Жодна з цих країн і поряд з Україною не стоїть. В першу чергу, громадяни ЕС самі не хотіли б брати цих бомжів-мусульман у свій склад. В той же час, зараз мінімум 60% громадян ЕС висловлюються за надання членства Україні, а думка виборців дуже сильно впливає на рішення еврочиновників. По-друге, у України є як мінімум десяток палких держав-друзів, які лобіюють наші інтереси всередині Євросоюзу. По-третє, якщо ЄС сильно потрібно, то вони можуть взяти до себе в союз і за скороченою процедурою, приміром Румунія і Болгарія на момент вступу не відповідали навіть мінімальним вимогам. Так що, зараз ми максимально близько до Європи. Головне не прогавити шанс.
  • Super Gut
    Всьо зрада. Треба складати зброю і іти рабами в табори сибіру, бо ти собі навидумував собі всяку херню. В ЄС беруть після виконання домашнього завдання, а на це потрібно 3-5 років
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