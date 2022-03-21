Спільний підхід до РФ і санкцій - це єдиний спосіб зупинити Путіна, - прем'єр Чехії
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Спільний підхід до РФ і санкцій – це єдиний спосіб зупинити президента Росії Володимира Путіна, заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Російська армія спустошила український Маріуполь. Увесь світ бачить, що Володимир Путін коїть воєнні злочини і що через його війну гинуть безневинні люди. Ми маємо продовжувати наполягати на чіткому та єдиному підході до Росії та інших санкцій, це єдиний спосіб зупинити Путіна", -йдеться в повідомленні.