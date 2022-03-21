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Спільний підхід до РФ і санкцій - це єдиний спосіб зупинити Путіна, - прем'єр Чехії

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Спільний підхід до РФ і санкцій - це єдиний спосіб зупинити Путіна, - прем'єр Чехії
Спільний підхід до РФ і санкцій – це єдиний спосіб зупинити президента Росії Володимира Путіна, заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Російська армія спустошила український Маріуполь. Увесь світ бачить, що Володимир Путін коїть воєнні злочини і що через його війну гинуть безневинні люди. Ми маємо продовжувати наполягати на чіткому та єдиному підході до Росії та інших санкцій, це єдиний спосіб зупинити Путіна", -йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чехія більше не може приймати біженців з України, - прем'єр Фіала

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Топ коментарі

  • Hanka Panyanka
    ...Путин никогда не признает своего поражения, даже если оно будет очевидно. Это для него психологически неприемлемо.

    Он будет идти до конца по схеме: зачем мир, в котором не будет нас? Неважно насколько большими будут потери, он плевать на них хотел. Десять тысяч, сто тысяч, миллион... Это игра ва-банк. Или пан, или пропал. И он будет повышать ставки.

    Наша задача выжить и обескровить чудовище. Убить столько россиян, сколько мы сможем, и еще чуть-чуть. Убивать, жечь их танки, сбивать самолеты до тех пор, пока последний российский военный не поползет обратно на Россию, оставляя за собой кровавый след.

    Этот спич не о жестокости, это инструкция к выживанию. Ян Валетов
  • Kucher
    Єдиний шлях - це військова допомога, спротив і повний розгром рашистський військ. Інше - це все від лукавого.
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    В Беларуси внезапно погибли 25 российских солдат - сгорели заживо в технике в Мозыре. Говорят, что это работала наша спецура с беларусскими патриотами. Друзья из спецслужб просили передать, что они только начали. Взорванными жд путями мы не ограничимся.
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