МЗС закликає світ відреагувати на примусове вивезення в РФ понад 2 тис. дітей з ОРДЛО: Це має ознаки викрадення
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.
У зовнішньополітичному відомстві акцентують увагу, що примусове переміщення цивільного населення на територію держави-агресора, зокрема дітей, має ознаки викрадення. Такі дії є грубим порушенням міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права.
"Руйнуючи будинки та вбиваючи батьків, РФ позбавляє українських дітей батьківської опіки, наражає їхні життя на подальшу небезпеку на території Росії", - йдеться у повідомленні.
МЗС України закликає міжнародну спільноту негайно відреагувати на незаконне вивезення дітей, посилити тиск на Росію, аби змусити її припинити варварську війну проти українського народу.
"Факти викрадення дітей, так само як і сотні інших фактів злочинів російських окупантів проти цивільних людей в Україні, ретельно документуються правоохоронними органами. Винні в цих злочинах будуть притягнуті до відповідальності", - резюмують в МЗС.