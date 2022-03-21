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ЄС збільшить військово-фінансову допомогу Україні до €1 мільярда

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ЄС збільшить військово-фінансову допомогу Україні до €1 мільярда
Європейський Союз збільшить удвічі військово-фінансову підтримку Україні та доведе її до 1 млрд євро.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок у понеділок перед засіданням ради міністрів закордонних справ та оборони ЄС у Брюсселі.

"Сьогодні ми ухвалюємо політичне рішення щодо подальшої військово-фінансової підтримки з боку ЄС для України: ми збільшуємо кошти на закупівлю техніки та озброєнь до 1 мільярда євро", - заявила Бербок. Тим самим ЄС хоче чітко підкреслити, що стоїть на боці України, сказала вона.

Крім того, за даними Бербок, будуть вжиті заходи з метою "закрити всі лазівки для обходу санкцій", щоби чітко дати зрозуміти деяким країнам, що можливостей для обходу обмежень не буде. "Всі, хто отримують вигоду від цієї війни, від цього режиму, вони та члени їхніх сімей будуть відповідно санкціоновані", - попередила Бербок.

За її словами, дії Росії в Україні дедалі більш жорстокі, цілком свідомі бомбардування цивільної інфраструктури "рвуть серце". Ступінь вини російських загарбників будуть вирішувати суди, але для самої Бербок "абсолютно зрозуміло, що йдеться про воєнні злочини".

У такій ситуації тим більш важливим є те, щоб світова спільнота, яка вірить у міжнародний порядок, що базується на правилах, ізолювала цей режим, підкреслила міністр.

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Раніше міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт заявила, що можливості Бундесверу щодо надання Україні озброєнь вичерпані, але є можливість замовлення українською стороною зброї безпосередньо у німецьких виробників.

У Берліні відмовилися від оприлюднення деталей постачання зброї з міркувань безпеки.

Як повідомлялося, перший транш допомоги у 500 мільйонів євро для потреб ЗСУ Євросоюз виділив наприкінці лютого. Уперше в історії ЄС було задіяно європейський механізм з підтримки миру - European Peace Facility.

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Топ коментарі

  • Виктор Дийнега
    Если рашка применяет военную тактику выжженной земли в Украине не щадя никого живого, то почему мировое сообщество не применит тактику выжженной экономики рашки путем санкций которые не оставят ничего живого в этой фашистской стране?
  • Саша ТРОЯ
    Це копійки зважаючи на те, що України зараз робить для ЄС!
  • Nikolay Ivankov 071fa753
    Германия договорилась на поставку газа из Катара. Европа уже рассматривает отказ от российской нефти в пятом пакете санкций. Энергоносители - примерно 50% российского экспорта. 10% составляет продовольствие - это тоже сейчас ограничивается. 5-7% - машиностроение, которое ёк без импортных деталей. Что до вооружения, то танков они уже положили на столько, сколько выпускается за 2 года, военных вертолётов - год, так что эта статья перекрыта полностью джавелинами, а электроники для них либо не будет, либо будет, но тоненькой струечкой из Китая в обход через какой-нибудь Киргизстан.

    Эта тактика уже задействована. Просто время для нас растянулось, и кажется, что она не работает.
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