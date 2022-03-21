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США і ще 12 країн підписали спільну заяву "Про нагальну необхідність модернізації ППО України", - Стефанчук

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США і ще 12 країн підписали спільну заяву "Про нагальну необхідність модернізації ППО України", - Стефанчук
Парламентарії низки держав підписали спільну заяву про нагальну необхідність модернізації протиповітряної оборони України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Сьогодні наші друзі - парламентарії Чехії, Естонії, Польщі, Франції, Грузії, Німеччини, Ірландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Швеції, Великої Британії, США підписали спільну заяву "Про нагальну необхідність модернізації протиповітряної оборони України", - написав він на своїй сторінці у фейсбуці.

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Він додав, що у тексті заяви йдеться, що всі ці країни з Україною та стоятимуть за нас. Представники різних країн світу вимагають рішучих дій щодо встановлення миру в Україні. Зокрема, підтримувати військову та цивільну оборону України - забезпечити захист повітряного простору та припинити пересування ворожої техніки на території України. Це можна зробити за допомогою постачання протитанкової та протиповітряної зброї.

Також парламентарії різних країн просять надати гуманітарну допомогу - забезпечити доставлення продуктів і ліків в українські міста, які обстрілюють і бомбардують, врятувати поранених і біженців.

Крім того, парламентарії закликають захистити українські ядерні об’єкти, які становлять загрозу для всіх сусідніх держав. Стефанчук наголосив, що важливо, щоб росія визнала свою відповідальність за дотримання Женевських конвенцій.

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Топ коментарі

  • Абырвалг Шариков
    Теперь по самолетам будем стрелять этой спiльной заявой?
  • Сізіфус
    в України були всі козирі на руках, щоб закупити чи виготовити власне ППО....але дороги були важніші, на це погодились 73 проценти населення, так що тепер трохи цинічно виглядає звинувачення в сторону і НАТО і ЄС.
  • Андрей Андреев 7a92f970
    И что это значит? Дополнительная "озабоченность" из-за отсутствия в Украине современных средств ПВО?
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