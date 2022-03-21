Співробітник "Леруа Мерлен", яка не йде з РФ, загинув внаслідок обстрілів у Києві

Обстріл знищив магазин та вбив одного зі співробітників. Центральний офіс компанії відмовляється припинити роботу в Росії.

Про це йдеться на сторінці "Леруа Мерлен Україна" у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Леруа Мерлен Україна трагедія торкнулася безпосередньо. Та знищений магазин ніщо, порівняно з втраченими життями колег. Ми будемо завжди пам‘ятати", - повідомили в українському представництві компанії.

Там закликали підписати петицію проти діяльності магазинів ADEO group на території країни-агресора РФ.

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Ексміністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет уточнює, що Леруа Мерлен та холдинг ADEO — французька компанія, що є одним з найбільших платників податків в РФ.

"Поки що так виглядає, що компанія навпаки збирається нарощувати свій бізнес в Росії", - написав він.