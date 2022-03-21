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Співробітник "Леруа Мерлен", яка не йде з РФ, загинув внаслідок обстрілів у Києві

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Співробітник "Леруа Мерлен", яка не йде з РФ, загинув внаслідок обстрілів у Києві
Обстріл знищив магазин та вбив одного зі співробітників. Центральний офіс компанії відмовляється припинити роботу в Росії.

Про це йдеться на сторінці "Леруа Мерлен Україна" у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Леруа Мерлен Україна трагедія торкнулася безпосередньо. Та знищений магазин ніщо, порівняно з втраченими життями колег. Ми будемо завжди пам‘ятати", - повідомили в українському представництві компанії.

Там закликали підписати петицію проти діяльності магазинів ADEO group на території країни-агресора РФ.

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Ексміністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет уточнює, що Леруа Мерлен та холдинг ADEO — французька компанія, що є одним з найбільших платників податків в РФ.

"Поки що так виглядає, що компанія навпаки збирається нарощувати свій бізнес в Росії", - написав він.

Топ коментарі

  • ​‌‍‎‏ ​‌‍‎‏ 26c97767
    Убит гражданин Украины, который работал в магазине украинского филиала французской торговой сети "Леруа Марлен".
    В чём для него карма?.. Надо было уволиться и во время войны попробовать найти другую работу?
  • Tierre
    Кармой это было бы, если бы погиб кто-то из руководства Леруа Мерлен или кто-то для них важный. А так - погиб украинец, на которого шлюхам из Леруа Мерлен просто плевать.
  • 5 копійок
    Жабоїди, сер.
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