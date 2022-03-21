Від початку війни в Україні через обстріли військ РФ загинув 21 рятувальник, 47 - травмовані, - ДСНС
Про це заявив заступник голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Роман Примуш під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Як повідомив Примуш, на сьогодні внаслідок обстрілів з боку російських загарбників загинув 21 український рятувальник і 47 травмовано. Це є воєнним злочином і буде розглянуто в міжнародних судах.
"Згідно з Женевською конвенцією (про захист цивільного населення під час війни. – Ред.), обстріли чи інші загрози для рятувальників в умовах рятувальних операцій є воєнним злочином. Ми всі ці випадки фіксуємо, матеріали по кожному з них передаються до відповідних органів, які надаватимуть правову оцінку таким діям, встановлюватимуть винних осіб, які до цього причетні. Це буде предметом розгляду в міжнародних судах, які вже тривають", - наголосив Примуш.
Він також зазначив, що порушенням міжнародних норм є утримання рятувальників у полоні.
"Утримання в полоні рятувальників також є порушенням Женевської конвенції, і всі ці матеріали ми передаємо для відповідного реагування", - сказав Примуш.