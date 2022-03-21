Через пошкодження високовольтної лінії електропередачі повністю залишилося без світла місто Кремінна на Луганщині, - Гайдай

Місто Кремінна Луганської області повністю залишилося без світла через пошкодження високовольтної лінії електропередачі.

Про це повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Енергетиками області ведуться всі необхідні роботи з відновлення, але через складну безпекову ситуацію, термін відновлення неможливо встановити", - сказав він.

За його словами, станом на 12:00 без електропостачання залишаються 11 населених пунктів частково та 26 повністю. 105 364 споживача без світла. Відключено 641 трансформаторну підстанцію.

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