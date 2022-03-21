За добу в Україну з-за кордону повернулися 17 тисяч українців, переважна більшість - чоловіки

Лише за одну добу, 20 березня, з-за кордону в Україну повернулися 20 тисяч осіб, із них 17 тисяч – українці, серед яких переважно чоловіки, які мають намір воювати. Загалом від початку війни на батьківщину повернулося понад 350 тис. українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Державна прикордонна служба у Facebook.

"До України за минулу добу прибули майже 20 тисяч осіб. Майже 17 тисяч із них – українці, переважна більшість із яких чоловіки, що повернулися задля захисту Батьківщини. Загалом від початку відкритої збройної агресії до України повернулися понад 351 тисяча наших земляків", - йдеться у повідомленні від ДПСУ.

Натомість за цей же час з України вибули майже 47 тисяч осіб, здебільшого це жінки та діти. Прикордонники нагадують, що усі пункти пропуску на західному кордоні (крім ПП "Дзвінкове") працюють у цілодобовому режимі.

Читайте також: На кордоні з Румунією та Молдовою черг немає, - Держприкордонслужба