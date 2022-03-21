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Пєсков поскаржився на "абсолютну ненависть до всього російського"

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Пєсков поскаржився на "абсолютну ненависть до всього російського"
Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков скаржиться на безпрецедентне нав’язування абсолютної ненависті до всього російського.

Слова Пєскова цитують росЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ситуація, з якою ми стикаємося, безпрецедентна з точки зору нав'язування абсолютної ненависті до всього російського: чи то російських представництв, російських громадян, іноземних громадян - росіян за походженням чи мовою", - сказав Пєсков.

Він додав, що ненависть і утиски часом становлять реальну загрозу життю та здоров'ю російськомовних громадян.

"Тому, звичайно, безпрецедентні умови, що складаються, вимагають безпрецедентних рішень", - підсумував Пєсков.

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Топ коментарі

  • Филипп Филиппович Преображенск
    Ой! А что случилось?
  • Alex Alex 5cd17512
    Вас, мразей, скоро по всему шарику будут пинками гонять.
  • Andrij Lembergskiy
    " хороший" кацап, дохлий кацап і по іншому вже не буде!!!Слава ЗСУ! Слава Нації!!!
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