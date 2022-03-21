Моравецький закликав Швейцарію заморозити та конфіскувати активи російських олігархів: "До цього питання потрібно підійти дуже рішуче"

Польща закликає владу Швейцарії заморозити активи російський олігархів у цій країні.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час спільної пресконференції з президентом Швейцарської конфедерації Ігнаціо Кассісом, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Швейцарія є місцем, де багато російських олігархів розмістили свої статки. До цього теж треба поставитися належним чином. Тобто йдеться про замороження, конфіскацію майна російських олігархів у Швейцарії", - наголосив Моравецький.

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Він додав, що переконував президента Швейцарії "підійти до цього питання дуже рішуче".

Як підкреслив Моравецький, росія здійснює збройну агресію проти України, руйнує міста і нормальне життя українців, вчинюючи воєнні злочини.

Польський прем’єр наголосив, що через декілька днів у Брюсселі відбудеться засідання Європейської ради, де розглядатиметься питання подальших санкцій проти Росії. За його словами, попередні санкції вже боляче вдарили по Росії, але цього все ще недостатньо.