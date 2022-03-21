Сьогодні російський винищувач пролетів над Волинню і зайшов у повітряний простір Польщі. РФ провокує зіткнення із збройними силами НАТО, - Бутусов
88 578199
Інцидент стався одразу після заяви керівництва Польщі про можливе направлення польських миротворців в Україну.
Про це на своїй сторінці в фейсбуку повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Сьогодні о 13.15 російський винищувач-бомбардувальник пролетів над українською Волинню і зайшов у повітряний простір Республіки Польща. Інформацію підтверджено даними радарів, наші союзники також зафіксували проліт. Інцидент стався одразу після заяви керівництва Польщі про можливе направлення польських миротворців в Україну для забезпечення безпеки мирних жителів. Росія провокує зіткнення із збройними силами НАТО", - заявив журналіст.