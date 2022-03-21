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Сьогодні російський винищувач пролетів над Волинню і зайшов у повітряний простір Польщі. РФ провокує зіткнення із збройними силами НАТО, - Бутусов

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Сьогодні російський винищувач пролетів над Волинню і зайшов у повітряний простір Польщі. РФ провокує зіткнення із збройними силами НАТО, - Бутусов
Інцидент стався одразу після заяви керівництва Польщі про можливе направлення польських миротворців в Україну.

Про це на своїй сторінці в фейсбуку повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Сьогодні о 13.15 російський винищувач-бомбардувальник пролетів над українською Волинню і зайшов у повітряний простір Республіки Польща. Інформацію підтверджено даними радарів, наші союзники також зафіксували проліт. Інцидент стався одразу після заяви керівництва Польщі про можливе направлення польських миротворців в Україну для забезпечення безпеки мирних жителів. Росія провокує зіткнення із збройними силами НАТО", - заявив журналіст.

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Топ коментарі

  • Petrov Viktor
    Над Туреччиною нехай пролетить...
  • Алекс Мышкевич
    мда, у Султана рашкованський лєтун рєзвілся всього 40 секунд

    Байден, це той дюйм, який під захистом НАТИ, чи ще ні ?
    чи той дюйм знаходиться на півночі Шотландії і до нього треба форсувати Ла-Манш ?
  • Igor Kalyuzhny
    какого *** его не сбили...НАТО сраное, учитесь у Турции....
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