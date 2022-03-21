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Кожен переселенець отримуватиме щомісяця 2000 грн допомоги, а також 3000 грн на дитину, - Шмигаль

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Кожен переселенець отримуватиме щомісяця 2000 грн допомоги, а також 3000 грн на дитину, - Шмигаль
Держава виплачуватиме кожному переселенцю в Україні мінімальну щомісячну грошову допомогу у сумі 2 тис. грн, а також 3 тис. на кожну переміщену дитину.

Про це прем’єр-міністр сказав у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Держава виплатить кожному переселенцю в Україні мінімальну щомісячну грошову допомогу у сумі 2 тис. грн", - сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що ці кошти буде виплачено через "Дію" на банківську картку.

Крім того, виплачуватимуть 3 тис. грн на кожну дитину, яка через війну була змушена переїхати в безпечніше місце.

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Топ коментарі

  • Sam Smidt
    Тобто тим хто лишається під обстрілами допомога не потрібна? Десь ви логіку загубили, пане.
  • zuks
    Як завжди тим хто лишився болт. Я ще розумію хто вирвався з під завалів , алеті хто здрисну одними з перших та ше і з тих районів де майже не було обстрілів.Знову блін дешеві піари як уже задрали.
  • Максим Соловьев 26e1c0d1
    А если ДИИ нет то как получить?
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