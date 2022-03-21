Пожежі в зоні ЧАЕС: загасити неможливо, радіаційний фон може погіршитися

Радіаційна обстановка в Зоні відчуження може погіршитися через лісові пожері. Погасити їх неможливо через те, що територія окупована військами РФ.

Про це заявляє Державна інспекція ядерного регулювання (ДІЯРУ) з посиланням на Центр прогнозування наслідків радіаційних аварій Українського Гідрометцентру ДСНС, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Центр інформує про погіршення радіаційного стану в Зоні відчуження та за її межами внаслідок лісових пожеж на радіоактивно забруднених територіях", - йдеться у повідомленні.

Точних даних про поточний стан радіаційного забруднення довкілля у Зоні відчуження нема, адже не працює автоматизована система контролю радіаційного стану. А це не дає адекватно реагувати на радіаційні загрози.

Пожежі в період із 11 до 18 березня 2022 року спостерігалися переважно у західній та центральній частинах Зони відчуження і на 18 березня охоплювали площу понад 8 кв. км, при цьому 17 березня вони становили 5 кв. км, а 11 березня - майже 14 кв. км.

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Загасити пожежу неможливо через окупацію Зони відчуження російськими військами.

В Держінспекції зазначили, що лісові пожежі, нетипові для Зони в холодну пору року, у весняно-літній період можуть досягти максимально можливих меж. Якщо їх не гасити, радіоактивно забруднені ліси можуть вигоріти майже повністю - а це значно погіршить радіаційний стан в Україні та у всій Європі.