Гуманітарний коридор на Луганщині: близько 250 мешканців евакуйовано, 200 т гуманітарки завезено

"Режим тиші" сьогодні погодили з Сєвєродонецька, Лисичанська та Гірського, проте вдалося організувати евакуацію також з найважчих міст стосовно обстрілів - Рубіжного та Кремінної.

Евакуювати мирних мешканців із Попасної, на жаль, не вийшло. Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОДА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у підсумку вдалося вивезти 40 осіб з Рубіжного і 20 – з Кремінної, та 175 з Сєвєродонецька, Лисичанська та Гірського + власним транспортом (інформація уточнюється).

Люди нині в потязі на Донеччину - далі Захід країни.

"Сьогодні ми змогли завезти рекордну кількість гуманітарної допомоги - п’ять фур, десять мікроавтобусів, чотири вантажівки та ще декілька автівок, у підсумку - 200 тон харчів, ліків, засобів гігієни. Домовляємося про гумкоридор і на завтра. Тримаємо кулаки! Сподіваємося на тишу…", - додає Гайдай.

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