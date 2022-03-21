Країни ЄС отримають ресурс для допомоги українським біженцям

Європейська комісія оприлюднила пропозицію для всіх країн-членів ЄС скористатися можливостями так званого Інструменту ЄС з технічної підтримки (TSI) для надання допомоги та інтеграції біженців з України та для поступового позбавлення залежності від російських енергоносіїв.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Реакція ЄС на російське вторгнення в Україну була швидкою, єдиною та потужною. Інструмент з технічної підтримки є гнучким засобом, який може застосовуватися у різних політичних умовах. Він готовий до використання, щоб допомогти країнам-членам у прийнятті та інтеграції людей, котрі рятуються від війни в Україні. Цей інструмент… допоможе скоротити залежність від вуглецевого пального, зокрема, з росії, шляхом збільшення інвестицій у джерела чистої енергії та в енергозберігаючі технології", - зауважила єврокомісар з питань рівного розвитку та реформ Еліза Феррейра.

Після цієї пропозиції країни-члени можуть звернутися до Єврокомісії із відповідними запитами щодо шляхів використання технічної підтримки.

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Фінансування в рамках цієї програми може бути призначено, зокрема, щоб підвищити спроможності національних органів влади у швидкій адаптації біженців з України та для надання їм життєво важливих послуг, включаючи забезпечення житлом, доступ до освіти, медичного обслуговування та роботи. Це включає встановлення стандартизованих процедур визнання академічної кваліфікації біженців для її врахування на ринку праці. Заявки щодо таких проєктів країни-члени можуть подати у Єврокомісію до 8 квітня цього року.

Другий напрямок технічного фінансування охоплюватиме поступове позбавлення країн-членів енергетичної залежності від росії. Це включає визначення ключових реформ та інструментів на національному, регіональному та транскордонному рівнях у рамках реалізації європейської енергетичної стратегії REPowerEU. Таке фінансування спрямується на проєкти з диверсифікації джерел постачання, прискорення переходу на поновлювальні джерела енергії та покращення енергоефективності. Відповідні заявки мають надійти в Єврокомісію вже до 24 березня.

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Єврокомісія розгляне пропозиції від країн-членів, та надаватиме фінансування після їх ухвалення.

Як повідомлялося, з 24 лютого 2022 року, рятуючись від російської агресії проти України, з України виїхали вже більше 3 мільйонів біженців, переважно – жінки та діти. Європейський Союз активував так звану Директиву тимчасового захисту, яка надає право українським біженцям на проживання та території ЄС, доступ до базових соціальних послуг, таких як медичне забезпечення, освіта, право на працевлаштування.

Водночас лідери країн ЄС погодили спільну позицію щодо прискорення "зеленої" та цифрової трансформації європейської економіки, переходу на поновлювальні джерела енергії з одночасним зменшенням та поступовим усуненням енергетичної залежності від постачань вуглецевих енергоресурсів - нафти та газу - з країни-агресора. Такий крок має позбавити путінську росію можливості фінансувати свою "машину війни".

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