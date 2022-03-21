Із зони бойових дій евакуювали вже 40 українських підприємств
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За даними Міністерства економіки із зони бойових дій за тиждень вже перевезли 40 підприємств за програмою релокації, ще 299 – готуються.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Зазначається, що 18 підприємств уже відновили роботу на новому місці.
Мінекономіки отримало 898 заявок від бізнесів, 86% з них вже опрацювали
Перевезення виконують "Укрзалізниця" та "Укрпошта". Останню Кабмін зобов'язав безоплатно перевозити майно українських компаній.