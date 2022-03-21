Ворожий винищувач збито під Чугуєвом, - Синєгубов

Сьогодні, 21 березня, мобільні підрозділи ЗСУ під Чугуєвом збили винищувач російського противника.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Про чергові перемоги наших Збройних Сил України. Сьогодні мобільні підрозділи ЗСУ під Чугуєвом збили винищувач російського противника. Після загорання на низький висоті - той упав зі сторони російської федерації", - йдеться у повідомленні.

Також, за словами Синєгубова, зранку у Харківському районі на території, яка тимчасово контролюється окупантами, мобільна група сил спеціальних операцій ЗСУ збила два російських безпілотних апарати "Орлан".

"Завдяки роботі нашої протиповітряної оборони вже кілька днів над Харковом не фіксуємо авіації російського ворога", - додає він.

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