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Ворожий винищувач збито під Чугуєвом, - Синєгубов

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Ворожий винищувач збито під Чугуєвом, - Синєгубов
Сьогодні, 21 березня, мобільні підрозділи ЗСУ під Чугуєвом збили винищувач російського противника.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Про чергові перемоги наших Збройних Сил України. Сьогодні мобільні підрозділи ЗСУ під Чугуєвом збили винищувач російського противника. Після загорання на низький висоті - той упав зі сторони російської федерації", - йдеться у повідомленні.

Також, за словами Синєгубова, зранку у Харківському районі на території, яка тимчасово контролюється окупантами, мобільна група сил спеціальних операцій ЗСУ збила два російських безпілотних апарати "Орлан".

"Завдяки роботі нашої протиповітряної оборони вже кілька днів над Харковом не фіксуємо авіації російського ворога", - додає він.

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Топ коментарі

  • Тетяна Тать
    99!
    нумо, ще одного, ЮВІЛЕЙНОГО!
  • Nika Joy
    Швец пишет.

    Я простий піхот і взагалі гранатометник.

    Я не знаю чи причиною обстрілу Ретровілю був тікток. Чи карта підприємств від КМДА. Чи демаскування. Чи ще щось.

    Я знаю одне. Ніхто не пуляє дуже дорогими та обмеженними у кількості ракетами тільки через відео або мітку на карті. Завджи є дорозвідка за допомогою бпла або корегувальників або ще чогось такого.

    У диверсійних корегувальників я вірю слабо.

    Тому що я чую як у Київ і потім назад пролітає ворожий БПЛА(судячи зі звуку це Орлан) КОЖНУ ****** НІЧ. І літає він годинами, нарізаючи вісімки. Іноді декілька разів за ніч пролітає та повертається(чи може їх більше одного). Літав БПЛА і у бік Ретровілю і не тільки. Це не секрет - його дуже гарно чути і періодично у когось з сусідів не витримували нерви і вони починали гатити в небо(така стрільба немає жодного сенсу, БПЛА так майже неможливо збити, не робіть так).

    Цензура там, дати пізди школярам з камерами та тіктоками й- це все речі потрібні. Але пора вже вирішувати щось з ворожими беспілотами. Бо вони тупо в курсі всього, і яку цезуру не вводи, воно не допоможе.

    TDAR на додачу до Стінгера може вирішити питання з Орланами на гостомельскому напрямку за 10-20 ракет максимум, більше бпла в них просто немає. Можливо вистачить і двох-трьох. Я розумію, що Стінгери бережуть для Ка та Су, але ж ви самі бачите, що беспілоти також проблемні. Стінгер як раз для таких питаннь.

    І знов нагадую, що я простий піхот з гранатометом, так що не претендую на якусь істину і не бажаю тут срачів. Просто пишу в паблік те, що могло загубитися у валі інфи, яка потрапляє на вхід відповідних органів.
  • Сергей Владимирович b9c38e15
    А что это сверху, сральник?
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