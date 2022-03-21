Ажіотаж на західному кордоні скоротився, ситуація майже нормальна, - Держприкордонслужба

Кількість людей, які намагаються виїхати з України, скоротилася до 70 тис. за добу. У перші дні війни з РФ пункти пропуску на західному кордоні у бік Євросоюзу перетинали до 150 тис. осіб щодобово.

Про це речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив на брифінгу у Медіацентрі "Україна" у Львові, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що наразі ситуація на пунктах пропуску практично нормалізувалася. Також він уточнив, що до війни кордон із Євросоюзом щодобово перетинали в середньому по 50 тис. осіб.

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