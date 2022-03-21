Вийдіть з Росії! У вас є 48 годин або ви станете нашою ціллю, - Anonymous звернулись до компаній, що продовжують працювати у РФ

Група активістів та хакерів Anonymous звернулася до компаній, які продовжують працювати на території країни-агресора. Дали їм 48 годин на те, щоб піти з РФ.