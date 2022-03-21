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Вийдіть з Росії! У вас є 48 годин або ви станете нашою ціллю, - Anonymous звернулись до компаній, що продовжують працювати у РФ

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Група активістів та хакерів Anonymous звернулася до компаній, які продовжують працювати на території країни-агресора. Дали їм 48 годин на те, щоб піти з РФ.

Про це Anonymous повідомили у своєму Twitter, інформує Цензор.НЕТ

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" Закликаємо всі компанії, які продовжують працювати в Росії, сплачуючи податки до бюджету злочинного режиму Кремля: Вийдіть з Росії! Ми даємо вам 48 годин на роздуми та вихід з Росії, інакше ви потрапите під нашу ціль!" - заявили хакери.

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Топ коментарі

  • Anatoliy A 006b9dda
    Дякую
    Anonymous
  • Саша ТРОЯ
    Мочіть цю сволоту наглухо!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Анонімусам-респект...
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