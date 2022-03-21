У Білорусі затримують за відеозйомку військової техніки

У Білорусі затримали 33-річного чоловіка, який 27 лютого передав у телеграм-канали фото та відео військової техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 21 березня повідомило підконтрольне самопроголошеній владі Білорусі ЗМІ "Белта".

"За сприяння екстремізму затримано непрацюючого жителя Пінська. За даними слідства, 33-річний чоловік 27 лютого ініціативно вийшов на зв'язок із адміністраторами телеграм-каналу, які є учасниками екстремістського формування, яким передав матеріали для подальшого опублікування.

Встановлено, що підозрюваний, піддавшись деструктивному впливу телеграм-каналів, повірив у свою безкарність та анонімність, фотографував на камеру мобільного телефону військову техніку, здійснював зйомку пересування військового транспорту та надалі передав ці відомості адміністраторам екстремістських телеграм-каналів", - сказано в повідомленні.

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