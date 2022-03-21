Українські прикордонники готові відбивати можливий наступ із боку Білорусі, – речник Держприкордонслужби
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Ризик нападу на Рівненську область та Волинь із боку Білорусі залишається високим, проте бійці Державної прикордонної служби України готові відбивати наступ ворога
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко на брифінгу у Медіацентрі "Україна" у Львові.
За словами Демченка, і українська влада, і прикордонна служба сподіваються, що білоруський народ розуміє, в яку ситуацію їх намагається втягнути самопроголошений президент Лукашенко. Тому білоруси не допустять нового етапу ескалації із території Білорусі.
Наразі бійці Держприкордонслужби ведуть активні бої та стримують противника на лініях кордону у Київському, Чернігівському, Сумському, Харківському та в зоні проведення ООС.